В Ярославле медведь напал на мужчину, его спасли таксисты

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18 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

медведь, pixabay.com

В Ярославле на днях медведь вышел из леса и напал на мужчину. Представитель областного департамента здравоохранения днем в понедельник, 18 мая, заявил, что гражданина спасли водители такси.

Сегодня в соцсети появилась анонимная публикация, автор которой заявил, что хочет поблагодарить таксиста за спасение своей жизни. Он попросил отозваться водителя, который "отбил" его у медведя на улице Панина в Ярославле.

В правительстве области подтвердили, что в Дзержинском районе города появился медведь, который совершил нападение на человека. Уточняется, что таксисты помогли мужчине и отвезли его в больницу. Раны пострадавшего оказались легкими, врачи зашили их и отправили пациента на амбулаторное лечение.