В Ярославле медведь напал на мужчину, его спасли таксисты

В Ярославле на днях медведь вышел из леса и напал на мужчину. Представитель областного департамента здравоохранения днем в понедельник, 18 мая, заявил, что гражданина спасли водители такси.
Сегодня в соцсети появилась анонимная публикация, автор которой заявил, что хочет поблагодарить таксиста за спасение своей жизни. Он попросил отозваться водителя, который "отбил" его у медведя на улице Панина в Ярославле.
В правительстве области подтвердили, что в Дзержинском районе города появился медведь, который совершил нападение на человека. Уточняется, что таксисты помогли мужчине и отвезли его в больницу. Раны пострадавшего оказались легкими, врачи зашили их и отправили пациента на амбулаторное лечение.