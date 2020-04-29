Наро-Фоминск:медведь приблизился к поселению на опасное расстояние

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 апреля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Жители из Наро-Фоминского округа уверяют, что столкнулись с медведем, опасно приблизившимся к поселению. В социальных сетях распространилась информация, что косолапый вышел на пасеку и разорил ульи.

– В начале 80-х годов прошлого века бурые медведи стали заходить к нам из соседних областей, – рассказывает главный специалист природоохранного фонда Павел Воеводин. – Сейчас порядка 10–15 медведей живут в приграничных районах на западе и севере области. Изредка продвигаются дальше.