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Наро-Фоминск:медведь приблизился к поселению на опасное расстояние

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Наро-Фоминск:медведь приблизился к поселению на опасное расстояние
фото: pixabey

Жители из Наро-Фоминского  округа уверяют, что столкнулись с медведем, опасно приблизившимся к поселению. В социальных сетях распространилась информация, что косолапый вышел на пасеку и разорил ульи.

– В начале 80-х годов прошлого века бурые медведи стали заходить к нам из соседних областей, – рассказывает главный специалист природоохранного фонда Павел Воеводин. – Сейчас порядка 10–15 медведей живут в приграничных районах на западе и севере области. Изредка продвигаются дальше.
СЕ

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