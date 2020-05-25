Число заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило 3 тысячи человек

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25 мая 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Брянской области число пациентов, заразившихся COVID-19, за сутки увеличилось на 106. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в области с начала пандемии составляет 3057. Всего выздоровел 1 581 человек, умер – 31.

Еще отметку в 3 тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) ранее перешагнули Тульская, Калужская области, а недавно еще и Рязанская.

Ранее сообщалось: донор плазмы крови для коронавирусных больных москвичка Инна Шулькина рассказала, сколько в столице платят за сдачу биоматериала и как отличаются расценки в федеральных и московских клиниках.