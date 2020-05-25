Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Число заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило 3 тысячи человек

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило 3 тысячи человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Брянской области число пациентов, заразившихся COVID-19, за сутки увеличилось на 106. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в области с начала пандемии составляет 3057. Всего выздоровел 1 581 человек, умер – 31.

Еще отметку в 3 тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) ранее перешагнули Тульская, Калужская области, а недавно еще и  Рязанская.

Ранее сообщалось:  донор плазмы крови для коронавирусных больных москвичка Инна Шулькина рассказала, сколько в столице платят за сдачу биоматериала и как отличаются расценки в федеральных и московских клиниках. 

ЕЧ

Здоровье

Вирусолог рассказал о «коварстве» бессимптомных носителей COVID-19

Вирусолог рассказал о «коварстве» бессимптомных носителей COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил, какую опасность для общества несут бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции. По его словам, такие случаи составляют половину проведенных тестов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью