Число заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило 3 тысячи человек

В Брянской области число пациентов, заразившихся COVID-19, за сутки увеличилось на 106. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса в области с начала пандемии составляет 3057. Всего выздоровел 1 581 человек, умер – 31.
Еще отметку в 3 тысячи инфицированных коронавирусной инфекцией в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) ранее перешагнули Тульская, Калужская области, а недавно еще и Рязанская.
Ранее сообщалось: донор плазмы крови для коронавирусных больных москвичка Инна Шулькина рассказала, сколько в столице платят за сдачу биоматериала и как отличаются расценки в федеральных и московских клиниках.