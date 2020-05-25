В России за сутки выявили более 8,9 тысяч случаев коронавируса

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25 мая 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: маска, pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что число зараженных коронавирусом нового типа в России составило 353 427 человек. Об этом стало известно в понедельник, 25 мая.

«За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Москве – 2560, Московской области – 831, Санкт-Петербурге – 374, Свердловской области - 279 и Нижегородской области – 229.

При этом общее число выписанных из больниц пациентов после COVID-19 - 118 798, умерли – 3633.

Ранее сообщалось о новом российском лекарстве от коронавируса, которое доказало свою эффективность при лечении.