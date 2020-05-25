Полпред Юрий Трутнев поручил проверить работу обсерватора в Хабаровске

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25 мая 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Юрий Трутнев, фото: пресс-служба администрации Приморья

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева совместно с Роспотребнадзором и прокуратурой проведёт выездную проверку на территории обсерватора, где содержатся граждане, прибывшие на вахтовую работу в компанию ООО «ССК «Газрегион» в Хабаровске, отмечается в сообщении пресс-службы полпредства ДФО.

Взять ситуацию под контроль заместитель Председателя Правительства РФ поручил после того, как в аппарат Полпредства поступило обращение дочери одного из работников-вахтовиков, прибывших из Краснодарского края, который вынужден сейчас находиться в карантине.

В своём письме женщина сообщила, что её отец содержится в обсерваторе компании ООО «ССК «Газрегион» в Хабаровске с ненадлежащими условиями: «С большой скученностью граждан, несоблюдением в помещениях правил самоизоляции, при нехватке средств индивидуальной защиты», подчеркивается в сообщении.

Между тем, вице-премьер отметил, что обеспечить безопасность людей, работающих вахтовым методом – это задача руководства предприятий. С главами регионов неоднократно обсуждалась необходимость соблюдения таких мер.

«Нужно сделать все возможное, чтобы места работы не стали источниками заражения коронавирусом. Обеспечить безопасность своих сотрудников и привлеченных специалистов на рабочих местах, во время нахождения в обсерваторах, организованных компаниями, обязаны сами предприятия, а контролировать работу по организации безопасности на производствах должны региональные власти, в том числе лично губернаторы. Все соответствующие поручения и главам регионов, и федеральными структурам были даны», - подчеркнул Юрий Трутнев.