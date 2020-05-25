В понедельник воздух в Москве прогреется

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25 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 25 мая. Метеоролог Александр Синенков сообщил, что москвичей ожидает небольшое потепление.

«Мы ожидаем переменную облачность, местами возможен небольшой дождь, но только местами и только возможен, но возможно, что его и не будет. Температура плюс 16 - плюс 18 градусов в Москве, от 14 до 19 градусов тепла по области», - рассказал он.

Специалист добавил, что ветер будет слабый, юго-западный, до 2-7 метров в секунду. При этом атмосферное давление превысит норму и составит 756 миллиметров ртутного столба.