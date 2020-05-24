«На Урале уже рекордные температуры», гидрометцентр рассказал о близости аномальной жары в Центральной России

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24 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

На самом деле аномальная жара в России уже началась, только не в центральной ее части, а за Уралом, а вот в центральной части страны потепления можно ждать только в последнюю неделю мая.

«Температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов. Высокие температуры наблюдались и гораздо севернее, вплоть до Салехарда. Впрочем, аномалия на последней неделе мая выравнивается», — цитирует «МК» научного руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Накануне Вильфанд рассказал, что в Центральной России потепление начнется только на последней неделе мая. Так, в понедельник, 25 мая, ожидается около 17-18 градусов. Затем во вторник, 26 мая, температура поднимется на еще один градус и только к концу месяца достигнет отметки в 25 градусов. Вместе с тем Вильфанд пояснил, что температурные волны были характерны для прошедших 20 дней мая и будут характерны для оставшихся дней месяца.