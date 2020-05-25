В Хакасии у секретаря судьи подтвердился COVID-19, его коллеги изолированы

В Абаканском городском суде Хакасии временно не работает аппарат одной известной судьи по уголовным делам. У ее секретаря подтвердился COVID-19, коллегам пришлось уйти на самоизоляцию.
Известно, что информацию подтвердили в пресс-службе городского суда. Там сообщили, что будет проводится дезинфекция помещений, работников изолировали.
Остальные судебные составы работают в прежнем режиме.
Ранее сообщалось: сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19.