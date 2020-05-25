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В Хакасии у секретаря судьи подтвердился COVID-19, его коллеги изолированы

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 19rus.info.

В Хакасии у секретаря судьи подтвердился COVID-19, его коллеги изолированы
Суд. Фото: pixabay.com

В Абаканском городском суде Хакасии временно не работает аппарат одной известной судьи по уголовным делам. У ее секретаря подтвердился COVID-19, коллегам пришлось уйти на самоизоляцию. 

Известно, что информацию подтвердили в пресс-службе городского суда. Там сообщили, что будет проводится дезинфекция помещений, работников изолировали.

Остальные судебные составы работают в прежнем режиме. 

Ранее сообщалось: сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. 

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Сотрудники ВНИИ ГОЧС МЧС России посоветовали простые способы избежать заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, появившемся в отечественном интернет-сегменте.

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