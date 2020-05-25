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В Туве рассказали, чем болен глава региона

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Туве рассказали, чем болен глава региона
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь главы Тувы Шолбана Кара-оола Долаана Салчак рассказала, чем заболел чиновник. Ранее он записал видеообращение, в котором признался, что госпитализирован с «серьезной заразой».

Салчак подтвердила, что у главы Тувы врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Отмечается, что врачи уже приступили к лечению Кара-оола.

«Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта, однако сам остается на прямой связи и руководит дистанционно», - сообщает Салчак.

АБ

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