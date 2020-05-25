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Профессор РАН рассказал, что у беременных коронавирус протекает в легкой или среднетяжелой формах

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Профессор РАН рассказал, что у беременных коронавирус протекает в легкой или среднетяжелой формах
Беременность. Фото: pixabay.com

Стало известно: беременные в 80-90% случаев переносят коронавирус в легкой или среднетяжелой формах. Об этом рассказал директор Института акушерства НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, профессор РАН Роман Шмаков.

Он отметил, что при заражении у таких женщин наблюдаются все классические симптомы: высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния. При этом могут быть неблагоприятные исходы, например, преждевременные роды. Однако специалист уверен: будущие мамы переносят заболевание легче, чем пожилые люди.

Эксперт добавил: в РФ основываются на китайском подходе ведения рожениц при наличии у них COVID-19 - ребенка сразу же разлучают с матерью до того момента, пока ее тесты на коронавирусную инфекцию  не покажут отрицательные результаты. Новорожденному также проводится исследование на наличие инфекции - сразу при рождении и на третьи сутки.

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