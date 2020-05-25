Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

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25 мая 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Таблетки. Фото: pixabay.com

Пациенты с легкой формой коронавируса в России проходят лечение на дому с четкими рекомендациями врачей, однако не каждый из безукоризненно выполняет. Иногда заболевшие сами «назначают» себе лечение, которое, однако, может не просто не помочь, но даже навредить.

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что при коронавирусе нельзя использовать привычные лекарства от простуды. «И это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен», - сказала она. Врач объяснила, что эти лекарства делают организм более восприимчивым к вирусу.

Она добавила, что относительно безопасным является парацетамол, но и его эффект до конца не изучен, поэтому не стоит возлагать на него больших надежд. «Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением», - добавила медик.