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Изменения в статистике по смертности. За последнюю неделю в России стали фиксировать значительно больше смертей

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Изменения в статистике по смертности. За последнюю неделю в России стали фиксировать значительно больше смертей

Уже давно и мировые СМИ, и отечественные говорят, что не доверяют данным российской статистики, потому что не смотря на "загубленную" медицину и жалобы врачей, показатели смертности в стране рекордно низкие.

240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?

240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?

И это было бы прекрасно, если бы оказалось правдой. Но за последнюю неделю в России стали фиксировать значительно больше смертей.

Если 3 мая на 10102 новых заболевших было зафиксировано 58 новых смертей (0,55%), то сегодня на 9434 новых заболевших зафиксировано 139 новых смертей (1,47%). Этот коэффициент вырос почти в три раза. То есть, болеть стали меньше, а умирать - больше.

БИ

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