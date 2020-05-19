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Не только «закон, что дышло», но и статистика. В Новосибирске умершего от COVID ученого включили в статистику как выздоровевшего

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Не только «закон, что дышло», но и статистика. В Новосибирске умершего от COVID ученого включили в статистику как выздоровевшего

И еще немного о российской статистике, которой, кажется, уже не доверяети никто, даже собственные граждане. В Новосибирске умершего от коронавируса ученого с ко включили в статистику как выздоровевшего.

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240 имен в «Списке памяти», в России смертность врачей от COVID в десятки раз выше, чем в других странах. Почему это происходит?

Доктор физико-математических наук Алексей Евсеев заразился COVID в стационаре ЦКБ Академгородка, где лечил суставы. Уже дома у ученого поднялась температура, в середине апреля его госпитализировали в 1-ю инфекционную больницу и диагностировали двустороннюю пневмонию – по заверениям его жены, на рентгене «одного легкого как будто вообще не было». Состояние ухудшалось и пациента перевели в реанимацию.

Первые анализы на коронавирус сразу же были положительными, а 7 мая пришел последний – отрицательный, и Евсеева перевели в ЦКБ Академгородка. На следующий день он умер.

В заключении о смерти указано, что ученый скончался от уточнённой формы лёгочно-сердечной недостаточности, долевой неуточнённой пневмонии и коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, однако, по словам родственников, Евсеев числится в официальной статистике как выздоровевший, сообщает канал Readovka. Вот такая российская статистика, которую власти считают ее безупречной.

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