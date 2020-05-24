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Оксана Самойлова подарила детям аквапарк

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова подарила детям аквапарк
Оксана Самойлова и дети. Фото: соцсети

Жена Джигана модель Оксана Самойлова сделала детям шикарный подарок и купила им целый аквапарк. На сюрприз она потратила порядка полумиллиона рублей.

Самойлова призналась, что надувной аквапарк оказался гораздо больше, чем она предполагала. Девушка рассказала, что до покупки она не обратила внимание на его размеры, поэтому была очень удивлена.

«Аквапарк — это мое дикое развлечение. Мы купили его на теплую погоду, но ее нет, поэтому сейчас будем просто кататься. Кайф. Теперь можно в карантине полгода сидеть: мы подготовились, да и детям будет не скучно дома», - написала она в соцсети.

АБ

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