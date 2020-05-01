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1 мая 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Тeleprogramma.pro

Оксана Самойлова, фото: соцсети

Оксана Самойлова cтала зарабатывать по пять миллионов в неделю на истории с разводом с рэпером Джиганом. Модель шокировала пользователей сети, объявив о разводе с рэпером после рождениям их четвёртого ребенка.

Самойлова намекала на издевательства мужа почти сразу после появления на свет долгожданного сына Давида.

Конечно, женщины стали ей сочувствовать и жалеть бедную многодетную разведенку. Число подписчиков в Инстаграм у Самойловой резко пошло вверх. Ее посты собирают сейчас более 300 тысяч комментариев. Вряд ли кто-то может таким похвастаться в сегодняшних реалиях из отечественных звезд.

Модель стала зарабатывать в неделю порядка пяти миллионов рублей. Как ранее ее муж за месяц.

В конце апреля Оксане исполнилось 32 года. В своей день рождения она поделилась: "Мне 32)) конечно сегодня всё по другому, но я хочу сказать что я проживаю прекрасную жизнь, сейчас я на пороге нового этапа, новых открытий, эмоций и впечатлений) я принимаю и благодарю за все что со мной произошло. Я получаю свои уроки и отпускаю своё прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь которые у меня были. впервые за долгое время я не знаю что ждёт меня в перейди, но я уверена что всё обязательно будет хорошо и я снова буду самой счастливой))". (пунктуация и орфография автора сохранены).