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Россия сделала тестов на коронавирус больше, чем одновременно Италия и Германия

, 15:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Россия сделала тестов на коронавирус больше, чем одновременно Италия и Германия
фото: pixabay.com

Тестов на коронавирос в России сделано больше, чем в Италии и в Германии. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным российские медики сделали 8 402 747 тестов на COVID-19. В Германии этот показатель существенно ниже: 3 595 059. В Италии — 3 391 188.

По количеству тестов Россия уступает только Соединенным Штатам. Там это количество равно 14 357 969.

Самый низкий показатель у Ангильи. Тамошные врачи сделалил всего 30 тестов. Но это самоуправляемая территория Великобритании со смешным гимном. Там живут 14 989 человек. Местные медики выявили лишь 3 случая заболевания коронавирусом.

COVID-19 стал главным вызовом на планете в нынешнем тысячелетии. Сейчас количество заразившихся уже приближается к 5,5 миллионам человек.

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