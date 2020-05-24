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В Челябинской области открыли непродовольственные магазины и разрешили прогулки

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области открыли непродовольственные магазины и разрешили прогулки
фото: прогулка, pixabay.com

Власти Челябинской области сообщили, что в регионе начинается первый этап снятия введенных два месяца назад из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом стало известно в воскресенье, 24 мая.

«Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Разрешается работать объектам розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров», - пояснили в пресс-службе правительства.

Однако режим повышенной готовности, в том числе соблюдение масочного режима, в Челябинской области продолжает действовать. Губернатор Алексей Текслер отметил, что любая вспышка может перечеркнуть все усилия и призвал людей отнестись ответственно ко всем требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда смогут открыть кафе, рестораны и предприятия сферы услуг. 

БА

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