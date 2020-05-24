В мечети Грозного состоялась единственная в республике праздничная молитва

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24 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в центральной грозненской мечети «Сердце Чечни» состоялась единственная праздничная молитва в связи с окончанием священного месяца Рамадан. По его словам, все прошло с соблюдением санитарных правил и мер предосторожности от COVID-19.

«По воле Всевышнего в Центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся единственный в республике Ид-намаз … Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в ЧР отменены крупные религиозные мероприятия. Духовным управлением мусульман республики по согласованию с властями было принято решение разрешить проведение Ид-намаза, чтобы в благословенный Ид аль-Фитр просить о милости и прощении Всевышнего», - пояснил он.

Он отметил, что на молитву не допустили лиц старше шестидесяти лет, а также были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию, измеряли температуру, проверяли наличие масок и соблюдение дистанции. Кроме того, участники религиозной церемонии помолились также о защите человечества от пандемии.

фото: Телеграм-канал Рамзана Кадырова