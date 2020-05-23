Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам

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23 мая 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ЧР Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы и правительства ЧР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама.

В аудиообращении он поздравил всех мусульман республики с завершением поста в священный месяц Рамадан и светлым праздником Ураза-байрам.

Свое аудиообращение Кадыров сопроводил видами Грозного.

В дни празднования Уразы-байрам во всех районах республики детям раздадут свыше 200 тысяч подарков. Их преимущественно получат дети из малоимущих и остронуждающихся семей, а также сироты, сообщается на сайте главы и правительства ЧР.

Ранее Путин попросил мусульман в этом году отметить дома праздник Ураза-Байрам.