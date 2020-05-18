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Путин попросил мусульман в этом году отметить дома праздник Ураза-Байрам

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин попросил мусульман в этом году отметить дома праздник Ураза-Байрам
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 18 мая, попросил мусульман прислушаться к муфтиям и в этом году отметить праздник Ураза-Байрам дома из-за пандемии коронавируса нового типа.

Сегодня глава государства по видеосвязи провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Путин напомнил, что в настоящий момент идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, который завершится 23 мая перед праздником Ураза-байрам.

По словам российского лидера, он знает, как в Дагестане относятся к обычаям своего народа, однако в этом году просит воздержаться от традиции собираться вместе с друзьями, а также устраивать коллективные молитвы, чтобы избежать распространения вируса.

ЕТ

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