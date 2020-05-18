Путин попросил мусульман в этом году отметить дома праздник Ураза-Байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 18 мая, попросил мусульман прислушаться к муфтиям и в этом году отметить праздник Ураза-Байрам дома из-за пандемии коронавируса нового типа.
Сегодня глава государства по видеосвязи провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Путин напомнил, что в настоящий момент идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, который завершится 23 мая перед праздником Ураза-байрам.
По словам российского лидера, он знает, как в Дагестане относятся к обычаям своего народа, однако в этом году просит воздержаться от традиции собираться вместе с друзьями, а также устраивать коллективные молитвы, чтобы избежать распространения вируса.