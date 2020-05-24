В центре Новосибирска устроили шумную вечеринку с танцами. Полиция организовала проверку

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24 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: вечеринка, pixabay.com

Представитель ГУ МВД по региону сообщил, что полиция Новосибирска организовала проверку по факту проведения вечеринки с музыкой в центре города в ночь на воскресенье. Отмечается, что в Сети специально преувеличивают масштабы массового мероприятия.

«На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительную беседу, после чего те разошлись. Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала была отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина», - пояснили в ведомстве.

Собеседник добавил, что в течение часа с 23.30 (19.30 мск) 23 мая на площади Ленина в Новосибирске находились около 50 человек, которые шумно проводили время и включали музыку в машинах. Составлен административный протокол по нарушению самоизоляции и тишины.

Видео произошедшего можно посмотреть здесь.

Напомним, что в начале мая задержали молодых людей, которые жарили шашлыки в центре Санкт-Петербурга.