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24 мая 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, мечеть Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Он обратил внимание на то, какой неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия вносит мусульманская община.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства уточнил, что праздник разговения несет особый духовный смысл. По его словам, на протяжении многих веков мусульмане отмечают его не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

Путин также добавил, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции востребована гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства.

Ураза-байрам является одним из наиболее значимых религиозных праздников для каждого мусульманина. Он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Согласно преданию, его установил лично пророк Мухаммед в 624 году.

Владимир Путин в понедельник, 18 мая, попросил мусульман прислушаться к муфтиям и в этом году отметить праздник Ураза-Байрам дома из-за пандемии коронавируса нового типа.