Депутат Пушкина отметила у себя нетипичный симптом COVID-19

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина, которую выписали из больницы после лечения от коронавируса, рассказала, на что следует обратить внимание людям, ещё не переболевшим коронавирусом.
Как отметила депутат, симптомы чаще всего у всех одни и те же: высокая температура, кашель, заложенность носа, боль в суставах, возможен конъюнктивит. "И знаете, еще была нервозность. Мне сегодня близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни," - отметила Оксана Пушкина.
Ранее Пушкина рассказала, как могла заразиться коронавирусом, а также призвала граждан носить защитные медицинские маски.