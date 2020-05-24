Депутат Пушкина отметила у себя нетипичный симптом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Пушкина. Фото: Инстаграм Оксаны Пушкиной

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина, которую выписали из больницы после лечения от коронавируса, рассказала, на что следует обратить внимание людям, ещё не переболевшим коронавирусом.

Как отметила депутат, симптомы чаще всего у всех одни и те же: высокая температура, кашель, заложенность носа, боль в суставах, возможен конъюнктивит. "И знаете, еще была нервозность. Мне сегодня близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни," - отметила Оксана Пушкина.

Ранее Пушкина рассказала, как могла заразиться коронавирусом, а также призвала граждан носить защитные медицинские маски.