В России растет популярность онлайн-автошкол

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24 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, за рулем

Россияне все чаще прибегают к услугам онлайн-автошкол. Во время режима самоизоляции поиск образовательных услуг в городах-миллионниках подскочил на 69%. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Заметнее всего это видно в столице, в середине мая по сравнению с началом апреля 2020 года спрос на эти услуги увеличился на 141%. Также очень интересуются онлайн-автошколами жители Уфы, Перми, Казани и Ростова. Отмечается, что к концу апреля запустили онлайн-занятия более половины российских автошкол.

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