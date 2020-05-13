Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

МВД планирует менять просроченные паспорта и водительские права до конца 2020 года

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МВД планирует менять просроченные паспорта и водительские права до конца 2020 года
Паспорт гражданина РФ. Фото: сайт Госдума РФ

Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря. Об этом говорится в проекте приказа МВД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, признающий действительными в РФ паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля.

Также это относится к 14-летним гражданам России, которые должны получить свой первый паспорт в указанный период.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о продлении прав и паспортов, отметив, что «сейчас не до формальностей».

ДВа

Здоровье

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Мурашко рассказал, при каком условии Россия вернется к «нормальной жизни»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна сможет полностью отказаться от ограничений только после появления вакцины от COVID-19. Глава Минздрава также предположил, когда ждать изобретения лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью