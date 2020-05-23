Володин: Депутаты поедут в регионы и будут смотреть, как выполняются поручения президента

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23 мая 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности эффективной реализации законов, принятых в рамках предложенных президентом РФ мер поддержки.

По его словам, пакет мер, решений, которые необходимо было законодательно обеспечить, сегодня полностью принят, и дальше стоит главная задача – это контроль за эффективностью реализации норм закона, за правоприменением.

«Депутаты поедут в регионы и будут смотреть, как решаются задачи на местах, как выполняются поручения президента. Правильно, чтобы у нас была постоянная обратная связь с тем, чтобы уже на следующей неделе, когда соберемся вновь, у нас была информация, и мы могли бы оперативно принимать решения, тем самым повышая эффективность работы власти в целом через такие методы, в том числе парламентского контроля», – сказал спикер Госдумы.

Ранее в Госдуме рассказали о новых мерах поддержки самозанятого населения.