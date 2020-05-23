В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки самозанятых

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23 мая 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование в ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла соответствующую поправку в третьем, окончательном чтении поправку в рамках предложенного президентом РФ новом пакете господдержки.

Отныне все самозанятые граждане смогут использовать полученный ими налоговый капитал в размере 1 МРОТ – сейчас это 12 130 рублей – как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним.

«Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года», – говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту.

Ранее Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей для неработающих граждан.