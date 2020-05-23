Власти Башкирии объяснили, когда медики получат выплаты за работу с ковид-больными

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23 мая 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В Минздраве Башкирии ответили на жалобу врачей сельского госпиталя, обратившихся в прокуратуру на отсутствие доплат.

Как стало известно, положенные им деньги они получат в конце мая, поскольку в клинике больные коронавирусом были только в мае.

В ведомстве подчеркнули, что в апреле в провизорном госпитале Архангельской центральной районной больницы «не было ни одного пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19».

В региональном Минздраве отметили, что учитывая диагнозы пациентов, больница подала заявку на перечисление субсидий для осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

«Ожидаемое поступление стимулирующих выплат на карты работников 28-29 мая», – говорится в сообщении.