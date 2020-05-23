В Башкирии прокуратура проверяет жалобу медиков на невыплату им денег за работу с ковид-больными

Как сообщается, в жалобе говорится о «возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция».
В настоящее время прокуратура проводит проверку по поступившему обращению медиков.
По данным республиканского правительства, объем стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений Башкирии и иным специалистам за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составит 1,9 млрд рублей.
Ранее глава Минздрава РФ заявил о выплате всех надбавок за работу с зараженными коронавирусом.