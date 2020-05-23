В Башкирии прокуратура проверяет жалобу медиков на невыплату им денег за работу с ковид-больными

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23 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Врачи. Фото: Pixabay

Как сообщается, в жалобе говорится о «возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция».

В настоящее время прокуратура проводит проверку по поступившему обращению медиков.

По данным республиканского правительства, объем стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений Башкирии и иным специалистам за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составит 1,9 млрд рублей.

Ранее глава Минздрава РФ заявил о выплате всех надбавок за работу с зараженными коронавирусом.