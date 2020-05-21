Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с зараженными коронавирусом

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21 мая 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, медики

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все работавшие с заражёнными коронавирусом медработники получили доплату до 15 мая. Ранее на невыплаты жаловались медики во многих российских регионах.

По словам Мурашко, ведомством был создан "специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло". По словам министра, через сайт «Госусуги» медики могли проверить, положены им выплаты или нет. Министерству поступило около 10 тысяч заявлений, указал глава Минздрава.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина.