В Челябинской области на карантин закрыли детскую поликлинику

В одной из областных поликлиник сотрудник получил результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными.
По решению регионального Роспотребнадзора медучреждение закрыли, сейчас там проводят дезинфекцию. На данный момент, определяется круг контактов, у работников поликлиники массово берут анализы.
По словам главврача медучреждения, несмотря на серьезность ситуации, на работе поликлиники это не отразится и пациентам будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса в доме престарелых.