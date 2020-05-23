В Челябинской области на карантин закрыли детскую поликлинику

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23 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 31tv.ru

Тест, анализ. Фото: Pixabay

В одной из областных поликлиник сотрудник получил результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными.

По решению регионального Роспотребнадзора медучреждение закрыли, сейчас там проводят дезинфекцию. На данный момент, определяется круг контактов, у работников поликлиники массово берут анализы.

По словам главврача медучреждения, несмотря на серьезность ситуации, на работе поликлиники это не отразится и пациентам будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Астрахани зафиксирована вспышка коронавируса в доме престарелых.