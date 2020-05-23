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Губернатор Свердловской области заявил, что в Екатеринбурге заканчиваются места для больных COVID-19

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Свердловской области заявил, что в Екатеринбурге заканчиваются места для больных COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: сайт губернатора Свердловской области

В больницах Екатеринбурга только 20% мест для больных коронавирусом остаются свободными. Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона написал, что в столице области занято 80% коек (2204), в то время, как в остальных муниципалитетах – 55,1% (1738). Он также отметил, что всего в регионе организовано 5848 мест в инфекционных отделениях.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области больные коронавирусом умирают пятый день подряд. Два пациента скончались за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что каждый шестой житель Свердловской области игнорирует режим самоизоляции.

ДВа
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