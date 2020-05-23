В Нижний Тагил на обсервацию доставили более 70 сотрудников СИЗО из Екатеринбурга

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23 мая 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru

Сотрудники ФСИН. Фото: сайт ФСИН

На обсервацию в Нижний Тагил доставили 75 сотрудников СИЗО-1 из Екатеринбурга. Причиной массового карантина работников системы ФСИН стало заболевание коронавирусом медсестры учреждения.

Еще девять случаев заболевания подтвердилось в изоляторе, два из них – сотрудники ГУФСИН, семь – следственно-арестованные. В итоге вся смена СИЗО-1 была доставлена на двухнедельную обсервацию в Нижний Тагил. В самом изоляторе развернули стационар для заболевших.

Сообщается, что первый анализ на COVID-19 у привезенных сотрудников был отрицательным, вторую пробу возьмут в конце мая.

Помимо этого, коронавирус подтвердился у сотрудницы колонии №2 в Екатеринбурге, работника ИК-19 в Тавде и еще у пяти представителей главка ГУФСИН.

Ранее сообщалось, что власти Астраханской области планируют снова ввести систему пропусков.