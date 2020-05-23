Жириновский предложил помогать странам Средней Азии заказами, чтобы мигранты работали дома

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23 мая 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдума РФ

Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса.

Он считает, что после кризиса рабочие места будут нужны гражданам России. Об этом лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале.

Политик предложил помогать Средней Азии большими заказами на фрукты, овощи, ягоды и другую продукцию, чтобы «их граждане имели возможность работать дома».

«В перспективе нужно ограничить их возвращение в Россию. У нас и так сейчас может быть больше безработных», – добавил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предложил «продать» Ленина.