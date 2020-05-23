Познер отказался комментировать программу Михалкова «Познер, поп Гапон и гуси-лебеди», но по сути высказался

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23 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Владимир Познер

Владимир Путин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался комментировать программу кинорежиссера Никиты Михалкова «Познер, поп Гапон и гуси-лебеди», но по сути высказался. После выхода в Интернете 22 мая очередной программы Михалкова «Бесогон» Познер получил большое количество звонков с вопросом, будет ли он отвечать на выпады режиссера в его адрес, будут ли у него комментарии. И какая будет реакция.

Познер подумал и написал пост на своем сайте: «Сегодня утром проснулся с пониманием, что выскажусь, но отвечать Михалкову не стану, да и комментировать его программу тоже не буду, поскольку это не только бессмысленно, но и означало бы опускаться на уровень, который я считаю для себя недопустимым.

Поэтому я хотел бы лишь объяснить всем, кому это интересно, суть дела».

По словам Познера, посмотрев «Бесогона», в котором Михалков выставил Билла Гейтса и Германа Грефа не в лучшем свете, он написал режиссеру письмо. На электронную почту. Познер попросил Михалкова оставить письмо личным и нигде не публиковать.

«Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее Вы не страдали: Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина цензура Вас не коснулась, и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко», — говорится в нем.

Познер еще считает, что Михалков манипулирует сознанием зрителей: «Вы говорите, что у Вас нет иной цели, как задавать вопросы, чтобы люди задумывались. На самом деле, Никита Сергеевич, все эти «вопросы» (ставлю кавычки, потому что они по сути таковыми не являются, они на самом деле являются ответами, ответами, отражающими Вашу точку зрения) задаются, чтобы наталкивать зрителя «задуматься» совершенно определенным образом».

На следующий день он получил ответ от Никиты Сергеевича. Режиссер с интересом прочел письмо. «Вы довольно легкомысленно оцениваете мои отношения с цензурой. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что один мой фильм «Родня» получил в Госкино 117 поправок, из которых мне пришлось выполнить 70, чтобы картина вышла на экран», - рассказал Михалков.

Михалков просьбу не раскрывать переписку не исполнил и зачитал отрывки из письма Познера в эфире очередного выпуска «Бесогона».

Свое письмо Михалкову и его ответ Познер теперь разместил на своем сайте.

Телеканал «Россия 24» не показал новый выпуск программы Михалкова. «Бесогон ТВ» вышел на Youtube-канале