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Антон Красовский рассказал о пациентах с COVID-19, выживших после ИВЛ и медиках облбольницы в Твери

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Антон Красовский рассказал о пациентах с COVID-19, выживших после ИВЛ и медиках облбольницы в Твери
Исследование, фото: pexels.com

Журналист Антон Красовский рассказал о пациентах Тверской областной больницы, которые выжили после ИВЛ. Согласно имеющейся сегодня статистике, большинство подключённых к ИВЛ пациентов с тяжёлой формой пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, медикам спасти не удаётся.

Пациенты больницы в Твери были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких на период от 10 дней до двух недель. Они рассказали, как заболели коронавирусной инфекцией, и о своём пребывании в реанимации. Врачи этой больницы поделились, как они боролись за жизни своих пациентов, находившихся в тяжёлом состоянии.

Врачи Тверской областной больницы готовились к большому росту заболеваемости коронавирусом. В фильме «Выжить после ИВЛ» они рассказали, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых.

По словам главврача, КТ делается  пациентам, привезенным на скорых, уже в больнице. В облбольницу с сильным поражением легких  попала медсестра из соседней больницы. 45-летний Валерий находился на ИВЛ 13 дней. 

В Белгородской области от коронавируса скончалась завотделением больницы    Заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ Валентина Карташова стала вторым врачом, погибшим в Белгородской области после заражения.

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