Большинство россиян против запрета принимать в учебные заведения детей, родители которых против вакцинации

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

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Большинство россиян против запрета принимать в детские сады, школы и вузы детей, родители которых против вакцинации. Шесть из 10 россиян против предложения членов Совета Федерации, выдвинувших идею не принимать в учебные учреждения детей без прививок.

«Нарушение конституционных прав и свобод!»; «Ребенок без вакцины — не угроза ребенку с вакциной!» — считают россияне, у которых есть дети.

Опрос россиян провел портал SuperJob. Результате исследования показали, что только 15% россиян подержат идею сенаторов на запрет принимать в детсады, школы и вузы детей антипрививочников. 61% респондентов - против подобной инициативы. 24% затруднились с оценкой.

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников инициативы: 53% среди россиян моложе 34 лет и 67% среди опрошенных старше 45 лет. Чаще всего же с критикой проекта выступали россияне, имеющие детей (69%).