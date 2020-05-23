Депутат МГД рассказала об альтернативных детским лагерям формах летнего отдыха детей

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23 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

О том, как на фоне повышенного риска распространения коронавирусной инфекции планируется обеспечивать летнюю занятость и оздоровление московским детям, в интервью журналистам «Аргументы и Факты» рассказала депутат Московской городской Думы, член фракции «Единая Россия», член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти города Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Инна Святенко отметила, что вопросы организации детского отдыха в этом году особенно волнуют многих: от обычных родителей до тех, кто должен его организовывать.

«На днях в Совете Федерации я провела заседание комитета по социальной политике. На повестке дня был актуальный для миллионов семей вопрос: летняя оздоровительная кампания 2020 года. Тема очень волнительная, учитывая, что дети уже продолжительное время находятся в домашних условиях, обучаются с использованием дистанционных технологий. Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше детей были заняты делом, охвачены организованными формами летнего отдыха. Особенно это касается детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников», - сказала Инна Святенко.

Она отметила основные принятые решения Комиссии.

«Сейчас регионам, учитывая постоянно меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, рекомендовано перенести начало летней оздоровительной кампании на 1 июля. Но субъекты с учетом ситуации могут самостоятельно принимать решение о начале летней кампании. При этом в лагерях будут отменены родительские дни, а для детей и сотрудников организации предварительно будет проводиться тестирование на COVID-19», - сказала Инна Святенко.

Инна Святенко подчеркнула, организация отдыха детей будет зависеть от ситуации в регионе.

«Буквально вчера заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что организация отдыха детей зависит от ситуации в регионе. По её словам, важно учитывать мнение Роспотребнадзора при организации детского отдыха, так как главным в этом случае остается безопасность и здоровье наших детей. Также она отметила, что в первую очередь необходимо организовать отдых для детей, которые особенно нуждаются в санаторно-курортном лечении», - отметила депутат.

«Передвижение планируется организовать, создав «зеленые коридоры» в аэропортах и на вокзалах, чтобы минимизировать контакты детей с посторонними во время поездки», - добавила Инна Святенко.

Инна Святенко отдельно остановилась и на вопросе организации летнего отдыха в Москве.

«Да, конечно, пандемия повлияла на летний отдых детей в столице. Например, в Москве популярная городская программа летнего познавательного отдыха «Московская смена» для детей от 7 до 14 лет на июнь-июль была отменена. Конечно, остаётся надежда на август, но окончательное решение о проведении смен в августе будет принято позже.

Она отметила, что июнь и июль неблагоприятны для детей в этом отношении, несмотря на видимвй спад заболеваемости.

«Дело в том, что Москва только-только выйдет из эпидемии. И в таких условиях проводить обучающие занятия для детей означало бы своими руками создавать очаги распространения коронавирусной инфекции, - заметила Инна Святенко.

Вместе с тем, по словам Инны Святенко в Москве имеются и альтернативы традиционному детскому лагерю.

«Город оперативно проработал этот вопрос. Вместо обычных лагерей в Москве будут проводиться виртуальные онлайн-лагеря: «Киберлето-2020», «Город открытий». Программа, несмотря на непривычный формат, будет очень насыщенной. Прием заявок уже открыт на портале mos.ru. Школьники в игровой форме познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями: компьютерной графикой и веб-дизайном. Вместе с преподавателями ребята онлайн смогут устраивать челленджи, флешмобы и развивать свои таланты, участвовать в мастер-классах в прямом эфире в интернете на любой вкус», - заключила Инна Святенко.