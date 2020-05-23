Исследование на иммунитет к COVID-19 в Москве самое масштабное в мире

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23 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Власти Москвы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от 3 до 6 миллионов человек, сообщил глава департамента здравохранения столицы Алексей Хрипун в рамках прошедшей онлайн пресс-конференции на тему: "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".

"Москва начала самый масштабный в мире, беспрецедентный проект исследования популяционного иммунитета в мегаполисе. <…> Количество, объем исследования от 3 до 6 миллионов, это, конечно, беспрецедентный объем исследований", - сказал Алексей Хрипун.

Он отметил, что понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к следующей волне, которая, скорее всего, ещё наступит.

"Оно позволит нам, медикам, врачам-эпидемиологам, готовиться к следующей волне, которая, вероятнее всего, будет в той или иной мере ", - сказал Алексей Хрипун.

Он также отметил, что начиная с 23 мая, каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, и каждый месяц - об уровне иммуноглобулина М.