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Горы и предгорья Адыгеи и Краснодарского края засыпало снегом

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Горы и предгорья Адыгеи и Краснодарского края засыпало снегом
Фото: Снег в предгорьях Адыгеи. Фото: Инстаграм Адыгейских электросетей.

В горных населённых пунктах Республики Адыгея и Краснодарского края выпал снег.

Местные жители говорят, что в мае снег иногда выпадает, правда, такое было около 10 лет назад. Но тогда снег выпал в начале месяца, а вот снегопад за неделю до лета не припомнят даже старожилы.

Аномальная погода стала причиной локальных технологических нарушений в распределительной сети горных поселков. Социально значимые объекты не пострадали, большая часть населения запитана по резервным схемам. В населенные пункты направлены резервные источники электроэнергии.

Ранее синоптик рассказал, что снег в конце мая в Центральной России бывает раз в 30 лет.

ДВа

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