Истерия достигла предела. На людей без масок набрасываются с оскорблениями, выгоняют из транспорта и магазинов

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пока сами медики не могут определиться - спасают ли маски от заражения коронавирусом или нет, политики выходят на публику практически в скафандрах, а СМИ каждый день пугают страшилками, люди доведены до истерики. На тех, кто оказался на улице или в общественном месте без средств защит набрасываются окружающие, оскорбляют и угрожают им.

Все больше роликов в Сети, которые как обличают тех, кто ходит без маски, так и тех, кто в панике от риска заражения ведет себя совершенно неадекватно. Видео из Анапы, в котором бабка, как в «Изгоняющих дьявола» не пускает девушку в подъезд и истошно кричит: «У нас масочный!» уже практически стал вирусным.

«Ещё минут пять и она сама свалится с инфарктом...Ситуация, на самом деле, не смешная, а страшная. Кто знает, в какой момент эта сумасшедшая бабка (или не эта, а соседняя) выйдет на улицу с топором воевать с короновирусом? И вообще, глядя на окружающую действительность, складывается впечатление, что КОВИД больше психиатрическое, чем терапевтическое заболевание», «Бабка целый блокбастер у подъезда устроила. Вызовите экзорциста, хочу вторую серию», - комментируют ролик в Сети.

С подобными ситуациями сталкивались многие. Все в том же Kpacнoдapcкoм кpae пaccaжиpы aвтoбуca чуть нe выгнaли мoлoдую мaму, кoтopaя зaшлa в caлoн бeз мacки “Я нe мoгу выйти, мнe нaдo exaть, у мeня дoмa дeти oдни”. Ho этo oбъяcнeниe никaк нe уcпoкaивaлo людeй. Εдинcтвeнным чeлoвeкoм, кoтopый пoддepжaл пaccaжиpку, cтaл пoжилoй мужчинa, кoтopый oтдaл cвoю зaпacную мacку.

«До чего зомбоящик доводит пожилых людей. С этим барановирусом половина бабок сойдёт с ума», «Маска защищает только от штрафа, а не от вирусов!», - уверены комментаторы.