Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию
фото: счетчик, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству пересмотреть порядок расчета тарифов на электроэнергию с учетом расходов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии», - сказано в тексте.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России в настоящий момент стабилизируется.

БА

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью