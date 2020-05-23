Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию

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23 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: счетчик, pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству пересмотреть порядок расчета тарифов на электроэнергию с учетом расходов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии», - сказано в тексте.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России в настоящий момент стабилизируется.