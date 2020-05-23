Российские судьи лишены полномочий за драки с полицейскими и сон на заседаниях

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23 мая 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Верховный Суд РФ подготовил обзор рассмотренных административных дел о привлечении судей к дисциплинарной ответственности в 2017-2018 годах и первом полугодии 2019 года. Полномочия большинства судей - фигурантов этих дел - были досрочно прекращены.

Среди нарушений - прогулы, езда за рулем в нетрезвом виде, драки с полицейскими и сон во время судебных заседаний. Верховный Суд не стал называть имена и фамилии этих служителей Фемиды, несмотря на то, что их действия подрывали авторитет судебной власти.

Признано законным отстранение от работы судьи Биробиджанского райсуда, который, «обладая низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту при рассмотрении дел». Отмечено слабое знание судьей теории права, норм уголовного и уголовно-процессуального закона, «неумение мотивировать свои выводы и неспособность определять фактические обстоятельства». Кроме того, выяснилось, что дважды на заседаниях судья просто заснул.

Судья из Бабушкинского райсуда Москвы, на которую было написано 30 признанных обоснованными жалоб, не удосужилась сдать в канцелярию 107 дел об административных правонарушениях.

В Козульском суде Красноярского края судья вынесла вместо приговора «неизвестный по форме и содержанию вариант документа», который при этом был изготовлен вне совещательной комнаты.

Один из служителей закона помимо отпуска дважды самостоятельно устраивал себе каникулы, уезжая за границу: в 2015-м на 26 дней, а в следующем году - на 25.

Особняком стоит досрочное прекращение полномочий судьи Курганинского районного суда Краснодарского края. В апреле 2016 года граждане сообщили в райотдел МВД о шумной компании в гаражах. Приехавший патруль обнаружил несколько мужчин, один из которых, отказавшись предъявить документы, применил в отношении полицейских нецензурную брань и стал бросаться на них, затевая драку. Его заковали в наручники и привезли в отделение, но там дебошир, который, как позже выяснилось, был судьей, головой ударил в лоб участкового и несколько раз пнул сержанта ногой.

Судья Центрального райсуда Волгограда, прогуляв работу, на своем джипе Toyota Land Cruiser совершила ДТП, повредив пять автомобилей. Как оказалось, она была пьяна: в крови судьи обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

Несколько судей смогли оправдаться за свои нарушения, которые или были признаны неумышленными ошибками, не повлекшими серьезного вреда, или же по ним истекли сроки привлечения к ответственности.

Мантию вернули мировому судье из дагестанского Кизилюрта, который во время дорожного конфликта ударил мужчину по лицу. В Верховном Суде посчитали, что он был спровоцирован пострадавшим, «который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери». Кроме того, приняли во внимание истечение срока привлечения его к ответственности, исключительно положительные характеристики и наличие на иждивении больной жены и детей.