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В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне от коронавируса умер замглавврача республиканской больницы
фото: маска, pixels.com

Спикер республиканского парламента, руководитель оперативного штаба по борьбе с инфекцией Магомед Даудов сообщил, что от коронавируса нового типа скончался заместитель главврача одной из крупнейших в Чечне больниц - Республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева - Соип Солсаев.

«У него, оказывается, было только одно легкое, а, как мы знаем, эта болезнь поражает легкие прежде всего, несмотря на это, он до последнего продолжал лечить людей», - пояснил он.

Кроме того, в Чечне заражены COVID-19 92 врача, умерла 35-летняя медработница из-за осложнений на фоне берпеменности.

Ранее Магомед Даудов рассказал о болезни главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

БА

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