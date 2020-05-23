Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы готовятся ко второй волне заражения коронавирусом. В городе уже провели более 50 тысяч тестов на антитела, иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% обследованных.

Всего в городе планируется проверить от трёх до шести миллионов человек, заявил глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

«Это исследование позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятнее всего, будет в той или иной мере выраженная. Знание популяционного иммунитета позволит принимать важные управленческие решения», – цитирует ТАСС слова Хрипуна