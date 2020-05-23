Правительство РФ одобрило выделение средств для выплат на детей

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23 мая 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кабмин

рубли, pixabay.com

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам страны, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января текущего года.

Кроме того, как сообщили утром в субботу, 23 мая, в кабмине, одобрено выделение из резервного фонда средств для осуществления единовременной выплаты россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

В сообщении подчеркивается, что проект распоряжения правительства Российской Федерации по вышеуказанному вопросу должен быть принят.