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Синоптики рассказали, когда тепло вернется в европейскую часть России

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Синоптики рассказали, когда тепло вернется в европейскую часть России
цветок, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть Российской Федерации вернется тепло. Ранее температура на вышеуказанной территории понизилась.

По словам синоптика, тепло вернется в центр европейской части РФ к будущему четвергу, 28 мая. Предполагается, что температурный фон будет на уровне плюс 20 градусов, что чуть выше нормы для конца мая. Роман Вильфанд уточнил, что это "вполне приятная погода".

Уточняется, что повысится не только дневная, но и ночная температура.

ЕТ

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