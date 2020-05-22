В Новосибирске женщина попала в больницу с переломом, а там неудачно упала и заболела COVID

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22 мая 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

фото: шприцы, pixels.com

Жительница Новосибирска Лариса Кинслер попала в больницу с переломом шейки бедра, который получила после падения во время утренней гимнастики. Отмечается, что инцидент произошёл в конце марта.

Согласно источнику, девушке сделали операцию, после которой врачи рекомендовали ей гулять по отделению. Однако в результате активного передвижения Лариса упала и получила перелом другой шейки бедра и правой руки.

Но это еще не все «приключения», которые ожидали пациентку. Свое лечение девушка провела в общей палате рядом с пожилой женщиной, у которой была высокая температура и кашель. Позже выяснилось, что у нее обнаружили коронавирус, новую инфекцию подтвердил и тест Ларисы.

При этом в региональном Минздраве утверждают, что перенесшая три операции девушка могла заразиться до госпитализации.