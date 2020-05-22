Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Главврач больницы в Москве рассказала о снижении числа тяжелых пациентов с коронавирусом

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач больницы в Москве рассказала о снижении числа тяжелых пациентов с коронавирусом
фото: пациент, pixabay.com

Главный врач 52-ой больницы Марьяна Лысенко на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке рассказала, что число выписанных  пациентов превысило число поступающих на 13%. По ее словам, в медучреждении «впервые появились пустующие реанимационные койки».

 «… за эту истекающую неделю мы видим абсолютно четкое снижение количества госпитализаций к нам. Мы являемся стационаром первого эшелона, то есть к нам едут только тяжелые пациенты. На 18 % снизилось количество госпитализаций за эту неделю. Ровно так же на 13% у нас снизилось количество госпитализаций в отделение реанимации … Снижается количество пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких … За эту же неделю количество выписываемых пациентов у нас на 13% превысило количество поступающих», - пояснила она.

Ранее  вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте смертности от COVID-19 в мае. 

БА

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью