Главврач больницы в Москве рассказала о снижении числа тяжелых пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixabay.com

Главный врач 52-ой больницы Марьяна Лысенко на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке рассказала, что число выписанных пациентов превысило число поступающих на 13%. По ее словам, в медучреждении «впервые появились пустующие реанимационные койки».

«… за эту истекающую неделю мы видим абсолютно четкое снижение количества госпитализаций к нам. Мы являемся стационаром первого эшелона, то есть к нам едут только тяжелые пациенты. На 18 % снизилось количество госпитализаций за эту неделю. Ровно так же на 13% у нас снизилось количество госпитализаций в отделение реанимации … Снижается количество пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких … За эту же неделю количество выписываемых пациентов у нас на 13% превысило количество поступающих», - пояснила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте смертности от COVID-19 в мае.