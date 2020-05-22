Голикова прогнозирует «серьезное увеличение» смертности от COVID-19 в мае

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирки, pixels.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что данные по смертности от новой коронавирусной инфекции никогда не скрывались. Однако она отметила, что показатели могут увеличиться в мае.

«… об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем. Официальные данные по причинам, где мы выделим впервые причиной новую коронавирусную инфекцию, мы увидим 29 мая по данным за апрель», - высказала она на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Голикова добавила, что данные по COVID-19 оперативно собираются в рамках мониторинга. Кроме того, через систему ЗАГСов его также ведет Федеральная налоговая служба. По ее словам, в России оформляется медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются место, причины и так далее.